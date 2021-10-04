 
مباشر
عاجل
شكري: مصر تعتبر سوريا جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي

مسبار أوروبي ياباني يلتقط أول صورة فوتوغرافية لعطارد

الفضاء

مسبار أوروبي ياباني يلتقط أول صورة فوتوغرافية لعطارد
spacegid.com
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rfe2

أفادت الوكالة الفضائية الأوروبية بأن مسبار BepiColombo الأوروبي الياباني التقط صورة فوتوغرافية أولى لكوكب عطارد وأرسلها السبت 2 أكتوبر إلى الأرض.

وجاء في بيان نشرته الوكالة أن البعثة الفضائية الأوروبية اليابانية المشتركة تمكّنت من تصوير عطارد في 1 أكتوبر الجاري حين اقترب مسبار BepiColombo من هذا الكوكب. وأوضح البيان أن الصورة بالأبيض والأسود التقطت الساعة 02.44 بتوقيت موسكو حين اقترب المسبار إلى مسافة 2418 كيلومترا من عطارد.

إقرأ المزيد
كم عدد الكواكب الموجودة في الكون.. وما أقربها إلينا؟
كم عدد الكواكب الموجودة في الكون.. وما أقربها إلينا؟

 وأضاف أن منطقة صوّرها المسبار عبارة عن  جزء من نصف الكرة الشمالي لكوكب عطارد تقع فيه حفرتا "كالفينو" و"ليرمونتوف" وكذلك وادي "سيختو". وتتوقع الوكالة الفضائية الأوروبية أن تتسلم قريبا صورا فوتوغرافية أخرى أكثر تفصيلا.

يذكر أن الغاية الرئيسية لبعثة BepiColombo هي  دراسة كوكب عطارد. وبدأت الوكالة الفضائية الأوروبية والوكالة اليابانية للدراسات الجوية والفضائية بتحقيق هذا البرنامج عام 2008 ، ويقضي البرنامج بأن يقترب من عطارد مسباران أوكلت إليهما مهمة الدراسة التفصيلية لأقرب كوكب من الشمس، بما في ذلك دراسة جانبه غير المرئي من الأرض، فضلا عن دراسة الفضاء القريب من عطارد.

جدير بالذكر أن جهازين يحملهما المسباران تم تصميمهما بمشاركة الخبراء الروس، وبصورة خاصة فإن الأخصائيين الروس شاركوا في تصميم جهاز MGNS المتكون من مقياسي الأطياف النيترونييْن.

المصدر: تاس

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا