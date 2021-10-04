مباركة الصاروخ الذي يطلق إلى الفضاء حاملا " الطاقم السينمائي" من مطار "بايكونور"

يقوم راعي كنيسة القديس جوارجيوس (مار جرجس)، الأب سيرغي برشم صاروخ "سويوز – 2.1 آ" الذي سيطلق في 5 أكتوبر مركبة "سويوز – إم إس – 19" المأهولة مع "الطاقم السينمائي" على متنها.

وجرت مراسم رشم الصاروخ على منصة الإطلاق الـ31 (منصة "غاغارين") لمطار "بايكونور" الفضائي.

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يذكر أن "الطاقم السينمائي" يضم المخرج السينمائي، كليم شيبينكو، والممثلة الروسية المعروفة، يوليا بيريسيلد، فضلا عن رائد الفضاء وقائد المركبة المأهولة أنطون شكابليروف.

ويتوقع أن يطلق الصاروخ المركبة المأهولة بالطاقم السينمائي على متنها في 5 أكتوبر الجاري، وسيعود الطاقم السينمائي مع رائد الفضاء، أوليغ نوفيتسكي إلى الأرض على متن مركبة "سويوز – 18" المأهولة. أما الطاقم السينمائي الأحتياطي فيضم المصوّر السينمائي، أليكسي دودين والممثلة، أليونا موردفينوفا.

يذكر أن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين كان قد نشر في نوفمبر الماضي مقطع فيديو على "تويتر" أفاد فيه بأن المحطة الفضائية الدولية ستشهد في أكتوبر عام 2021 تصوير مشاهد من فيلم "التحدي" الدرامي الفضائي الذي يعد مشروعا مشتركا لـ"روس كوسموس" والقناة التلفزيونية الروسية الأولى وورشة Yellow، Black and White السينمائية الروسية.

المصدر: تاس