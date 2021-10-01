اكتشاف كوكب نادر يملك ثلاث شموس في كوكبة الجبار

قدم فريق دولي من علماء الفلك دراسة جديدة تشرح الهيكل الشاذ لنظام النجوم الثلاثية GW Orionis في كوكبة الجبار.

ويوجد الآن المزيد من الأدلة على أن النظام النجمي الغريب الذي يطفو في أنف كوكبة الجبار، قد يحتوي على أندر نوع من الكواكب في الكون المعروف: كوكب واحد خارج المجموعة الشمسية صغير الحجم، يدور حول ثلاث شموس في وقت واحد.

ويعد النظام النجمي، المعروف باسم GW Orionis (أو GW Ori)، الواقع على بعد نحو 1300 سنة ضوئية من الأرض، هدفا مغريا للدراسة. ومع وجود ثلاث حلقات برتقالية مغبرة متداخلة ببعضها البعض، يبدو النظام حرفيا مثل bull's eye عملاقة (الدوائر التي يرمي الناس نحوها السهام في محاولة لإصابة مركز الهدف) في السماء.

Animation of the first circumtriple planet's movement, a gassy world as massive as Jupiter, at the center of GW Orionis, based on a computer model of the European Southern Observatory’s Telescope... a star system 1,300 light years from Earth https://t.co/iBXzFmJ6Btpic.twitter.com/LzipleStTN — Black Hole (@konstructivizm) September 29, 2021

Fascinating, it seems we found our first planet orbiting a triple star system, 1300 light years away in the system GW Orionis.

Time to reread The Three-Body Problem... #astronomyhttps://t.co/NYoRSncLEy — 👨‍🚀 Rick Hunter 🚀 (@CarlMarsalis) September 28, 2021

وفي وسط هذه الدوائر تعيش 3 نجوم، اثنان محبوسان في مدار ثنائي ضيق مع بعضهما البعض، والثالث يدور على نطاق واسع حول النجمين الآخرين.

وألقى العلماء نظرة فاحصة على GW Ori باستخدام تلسكوب Atacama Large Millimeter / submillimeter Array، والمعروف اختصارا بـ"تلسكوب ألما" (ALMA) في تشيلي، في دراسة نشرت في عام 2020 في مجلة The Astrophysical Journal Letters. واكتشفوا أن حلقات الغبار الثلاثة في النظام غير متوازنة في الواقع مع بعضها البعض، مع كون الحلقة الأعمق تتأرجح بعنف في مدارها.

Triple star system GW Orionis appears to demonstrate that planets can form and orbit in multiple planes. The picturesque system has three prominent stars, a warped disk, and inner tilted rings of gas and grit [read more: https://t.co/imy3uDWEuu] pic.twitter.com/BS8HsWFG4B — Massimo (@Rainmaker1973b) June 15, 2021

واقترح الفريق أن كوكبا صغيرا يمكن أن يزيل توازن الجاذبية لترتيب الحلقات الثلاثة المعقدة في GW Ori. وإذا تم تأكيد الاكتشاف، فسيكون أول كوكب ثلاثي الشموس (أو كوكب "دائري") في الكون المعروف.

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والآن، قدمت ورقة بحثية نُشرت في 17 سبتمبر في مجلة Monthly Notices of the Royal Astronomical Society، دليلا جديدا على وجود هذا الكوكب النادر. وأجرى فريق البحث محاكاة ثلاثية الأبعاد لنمذجة كيف يمكن أن تتشكل الفجوات الغامضة في حلقات النظام النجمي، بناء على ملاحظات حلقات الغبار الأخرى (أو "أقراص الكواكب الأولية") في أماكن أخرى من الكون.

واختبر الفريق فرضيتين: إما أن الفجوة في حلقات GW Ori تشكلت من عزم الدوران (القوة الدورانية) المطبق بواسطة النجوم الثلاثة الدوارة في مركز النظام، أو أنها ظهرت عندما تشكل كوكب داخل إحدى الحلقات.

وخلص العلماء إلى أنه لا يوجد اضطراب كاف في الحلقات لكي تعمل نظرية العزم النجمي. وبدلا من ذلك، تشير المحاكاة إلى أن وجود كوكب هائل بحجم كوكب المشتري، أو ربما عدة كواكب، هو التفسير الأكثر احتمالا للشكل والسلوك الغريب للحلقات.

وإذا كانت الملاحظات المستقبلية للنظام تدعم هذه النظرية، فقد يكون GW Ori "أول دليل على وجود كوكب دائري يحفر فجوة في الوقت الفعلي"، كما قال كبير مؤلفي الدراسة، جيريمي سمولوود، من جامعة نيفادا، بلاس فيغاس، لصحيفة "نيويورك تايمز".

المصدر: لايف ساينس