رائد فضاء يلتقط صورة مذهلة لشفق قطبي يتألق بشكل رائع فوق الأرض!

يستمتع رواد محطة الفضاء الدولية بمناظر رائعة للأرض كل يوم، لكن ظاهرة واحدة لم تفشل أبدا في إثارة دهشتهم: الشفق القطبي.

وشارك رائد الفضاء في وكالة الفضاء الأوروبية، توماس بيسكيت، صورة مذهلة للأضواء القطبية من موقعه المتميز على ارتفاع 250 ميلا (402 كيلومترا) فوق الأرض.

Another #aurora but this one is special as it is so bright. It is the full Moon 🌕 lighting up the shadow side of Earth 🌎 almost like daylight. 🌞 #MissionAlphahttps://t.co/vhJVPNqE1Dpic.twitter.com/bcx6NNZsrj — Thomas Pesquet (@Thom_astro) September 24, 2021

وتُظهر الصورة، التي التقطتها بيسكيت في 20 أغسطس، شرائط خضراء تتلوى عبر الكوكب، وتتقوس عاليا في الغلاف الجوي بالقرب من الأفق، وتتلاشى في موجات من الضوء الأحمر.

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وقال بيسكيت على "تويتر": "شفق قطبي آخر لكنه مميز لأنه ساطع للغاية. إنه البدر الذي يضيء جانب الظل من الأرض مثل ضوء النهار تقريبا".

ويأتي الشفق القطبي بشكل عام نتيجة الجسيمات المشحونة من الشمس التي تضرب كوكبنا. وتوجّه الجسيمات إلى القطبين عن طريق المجال المغناطيسي للأرض، ثم تتفاعل مع الجسيمات في غلافنا الجوي.

وهذا التيار من الرياح الشمسية، كما هو معروف، دائما ما يغمر الأرض، ولكن في بعض الأحيان ترسل الانفجارات على الشمس دفعات أكبر من الجسيمات، ما يجعل الشفق القطبي مدهشا كهذا.

وأخبرت ميغان ماك آرثر، زميلة بيسكيت، رائدة الفضاء في ناسا، موقع Insider الشهر الماضي أن الأضواء القطبية أذهلتها أيضا.

وقالت: "لم أتفاجأ من الشفق القطبي، لكنني كنت مندهشة نوعا ما من مدى روعته حقا، وكم كان مذهلا أن أراه بأم عيني".

المصدر: ساينس ألرت