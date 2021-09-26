"تكاد تبدو حقيقية".. صورة جديدة للقمر تجعلك تشعر وكأنك تحلق فوقه!

تمكن نظام تلسكوب جديد من التقاط صورة للقمر بأعلى دقة على الإطلاق التقطت من الأرض باستخدام تقنية الرادار.

واستغرق هذا العمل سنوات من العمل، والنتيجة مفصلة بشكل مذهل. وتعد النقطة المحورية Tycho Crater، أحد أبرز الانطباعات على القمر. وعلى الرغم من التقاطها على بعد مئات الآلاف من الكيلومترات، إلا أن الصورة تجعلك تشعر وكأنك تحلق فوق سطح القمر.

وتبلغ دقة الصورة الناتجة خمسة أمتار في خمسة أمتار وتحتوي على 1.4 مليار بكسل تقريبا. وتشمل العرض الكامل لفوهة Tycho Crater، التي يبلغ قطرها 86 كيلومترا، بالإضافة إلى أكثر من ذلك بكثير.

Incredible!



This is Tycho Crater on the moon. And this image is the highest-ever resolution taken from the ground using new radar technology @NSF’s @GreenBankObserv: https://t.co/RHTXS15DYX



📷: @TheNRAO/GBO/Raytheon/NSF/AUI pic.twitter.com/GRjiJpKXHD — National Science Foundation (@NSF) September 25, 2021

ويقع تلسكوب Green Bank (GBT) التابع لمؤسسة العلوم الوطنية، في ولاية فرجينيا الغربية، وهو أكبر تلسكوب لاسلكي قابل للتوجيه بالكامل في العالم.

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وفي وقت سابق من هذا العام، جُهّز القمر الصناعي بجهاز إرسال رادار جديد، طورته شركة Raytheon Intelligence & Space، وهو قادر على إرسال نبضات إلى الفضاء القريب.

ونظرا لارتداد كل من هذه الإشارات عن سطح القمر، تُسترد بواسطة مصفوفة خط الأساس الطويل جدا التابع للمرصد الفلكي الراديوي الوطني (NRAO)، والذي يقع مقره أيضا في ولاية فرجينيا الغربية.

وفي يناير، اختبر الباحثون النظام من خلال التقاط صورة رادار لموقع هبوط أبولو 15، لإثبات أنه يمكنهم، في الواقع، التقاط صور عالية الدقة من الأرض.

وبعد أشهر، نجحوا في الحصول على صورة ذات دقة أعلى لـ Tycho Crater.

ونظرا لأن كل نبضة رادار عائدة تحتوي على معلومات من اتجاه مختلف قليلا، يمكن للفلكيين الحصول على زوايا أكثر من الملاحظة الثابتة. وهذا يعني أنه يمكن للعلماء حساب المسافة إلى الهدف وسرعة ذلك الهدف بدقة أكبر.

ويأمل علماء الفلك أن تسمح التكنولوجيا الجديدة باستكشاف أجزاء من النظام الشمسي لم نرها من قبل.

المصدر: ساينس ألرت