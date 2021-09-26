ناسا تعرض صورا جديدة وفيديو لـ "أقوى صاروخ" صممته على الإطلاق!

كشفت ناسا عن صور جديدة وفيديو لـ "أقوى صاروخ" على الإطلاق صممته وكالة الفضاء الأمريكية، وهو نظام الإطلاق الفضائي (SLS)، والذي تعتزم إطلاقه لأول مرة في وقت لاحق من هذا العام.

وأكمل المقاولون العاملون في SLS الإصدار السري واختبار التراجع (URRT) في 19 سبتمبر، استعدادا لمهمة Artemis I، المقرر إجراؤها في نوفمبر.

وتوفر "السرة" - التي تربط الصاروخ بمعدات الدعم الأرضي قبل الإطلاق - الطاقة والاتصالات والمبرد والوقود للصاروخ والأوريون قبل الاشتعال والإقلاع.

NEW FOOTAGE 🚨 Watch as the different platforms around the SLS rocket retract as part of the Umbilical Release and Retract Test (URRT) at @NASAKennedy. @NASAGroundSys conducted the test to prepare for future #Artemis I stacking and launch activities >> https://t.co/HNSKsaXf8cpic.twitter.com/IV8MrSwrYn — NASA_SLS (@NASA_SLS) September 22, 2021

وقال جيري دون، مدير عمليات Jacobs Arms والأنظمة السرية، في بيان: "إن الاختبار السابق في منشأة اختبار معدات الإطلاق وفي VAB صقل تصميماتنا وعملياتنا والتحقق من صحة الأنظمة الفرعية بشكل فردي، وبالنسبة إلى Artemis I، أردنا إثبات أن أنظمتنا الجديدة ستعمل معا لدعم الإطلاق".

More images of @NASA_SLS taken around the Umbilical Release and Retract Test (URRT) inside High Bay 3 in the Vehicle Assembly Building. Teams will continue tests inside the building before transporting @NASA_Orion and stacking it atop the SLS, completing assembly for Artemis I. pic.twitter.com/6oNKELnL1m — NASA's Exploration Ground Systems (@NASAGroundSys) September 23, 2021

وأثناء الاختبار، انحرفت عدة أذرع سرية بعيدا عن صاروخ SLS، حيث ستطلق في يوم الإطلاق، في المرة التالية التي تستخدم فيها، كما أوضح سكوت سيسلاك، قائد العمليات السرية واختبار الرصاص التقني.

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وستشهد مهمة Artemis I مركبة Orion الفضائية وSLS والأنظمة الأرضية في كينيدي، تتحد لإطلاق Orion نحو 280000 ميل حول القمر على مدار مهمة مدتها ثلاثة أسابيع.

وبالإضافة إلى الصور الجديدة، عرضت وكالة ناسا مقطع فيديو لأعمال الاختبار التي تتم على SLS، بما في ذلك الأنظمة الأساسية المختلفة التي تتراجع كجزء من URRT.

وسيكون Artemis I أول اختبار متكامل لـ SLS وOrion ومن المقرر إطلاقه في نوفمبر.

ومع ذلك، فقد أعرب الكثيرون عن شكوكهم في أن ناسا ستفي بهذا الإطار الزمني، نظرا للتأخيرات السابقة لـ SLS.

وفي يونيو، أنهت وكالة ناسا تجميع صاروخ SLS بقيمة 18.6 مليار دولار، بعد الإعلان عن المشروع في عام 2011.

وفي مارس، أطلقت محركات المرحلة الأساسية لمدة ثماني دقائق - وهو الوقت الذي يستغرقه SLS للانتقال من الأرض إلى الفضاء.

المصدر: ديلي ميل