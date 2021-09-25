نقل 36 قمرا صناعيا بريطانيا بطائرة إلى روسيا

قالت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، إنها استلمت دفعة دورية تضم 36 قمرا صناعيا من منظومة OneWeb البريطانية الخاصة بالاتصالات.

وذكرت الوكالة، أنه سيتم نقل هذه المجموعة من الأجهزة الفضائية إلى المدار، بواسطة الصاروخ الحامل Soyuz-2.1b، الذي سينطلق من مطار "فوستوشني" الفضائي في أكتوبر.

وأضافت الوكالة الحكومية، في تغريدة على تويتر: "قبل بضع دقائق، تم وصول دفعة جديدة من 36 الأقمار الصناعية من OneWeb إلى مطار إغناتيفو (بلاغوفيشينسك) بواسطة طائرة An-124-100".

في وقت سابق أشارت الوكالة إلى أنه سيتم نقل الأقمار الصناعية المذكورة إلى "فوستوشني" خلال يوم الأحد، ومن المقرر أن يتم إطلاقها في 14 أكتوبر.

A new batch of 36 @OneWeb satellites was delivered to Ignatievo airport (Blagoveshchensk, Russia) by an An-124-100 aircraft ✈️



The specialists of the #Vostochny Space Center will transport the satellites to the cosmodrome today. The launch is scheduled for next month! pic.twitter.com/lEVRMbt4pC — РОСКОСМОС (@roscosmos) September 25, 2021

في يونيو 2015، تم توقيع العقد بين Arianespace و OneWeb حول تنفيذ 21 إطلاقا لصواريخ "سويوز" من مطاري "بايكونور" و"فوستوشني". وفي سبتمبر 2020 ، أعلنت OneWeb أنه تم تخفيض عدد عمليات إطلاق "سويوز" المتعاقد عليها إلى 19. وتم تنفيذ عشرة منها: أربعة من "بايكونور"، وخمسة من "فوستوشني"، وواحد من "كورو"، وخلالها تم نقل 322 قمرا صناعيا إلى المدار.

المصدر: نوفوستي