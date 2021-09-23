ناسا تشكل إدارة خاصة بالرحلات المأهولة إلى المريخ

تعمل ناسا على إعادة تنظيم برنامجها الخاص بالرحلات الفضائية المأهولة

وذلك عن طريق تشكيل إدارتين ستتخصص إحداهما في الدراسات خارج مدار الأرض، بما في ذلك البعثات المأهولة إلى المريخ.

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وقال رئيس ناسا، بيل نلسون، في خطاب ألقاه الثلاثاء 21 سبتمبر أمام موظفيها: "إننا نقوم بإعادة تنظيم البرامج الفضائية المأهولة ونشكل إدارتين جديدتين مستقلتين. ويسري مفعول هذا القرار مباشرة اليوم. ومضى قائلا:" إننا نضع أساسا للـ20 عاما القادمة. ويدور الحديث حول أهم أولوياتنا وهي الاقتصاد الفضائي المتنامي والحفاظ على الزعامة في الفضاء".

وأوضح أن المدير الحالي لإدارة الرحلات الفضائية المأهولة، كاتي ليدرز، ستترأس "إدارة العمليات الفضائية" التي ستركز نشاطها على المحطة الفضائية الدولية وتنفيذ المشاريع الخاصة في مدار الأرض المنخفض والتعاون الدولي ودعم العمليات على القمر وفي مداره.

أما الإدارة الثانية المسماة بـ" إدارة تطوير الدراسات والبحوث" فيترأسها، جيم فري، الذي سيركز على تطوير برنامج "أرتميس" الأمريكي القمري. لكن اهتمامه الرئيسي سيركز على تصاميم لها علاقة بتحقيق الرحلات الفضائية إلى المريخ. ويجب أن يصبح القمر بمثابة رأس جسر للقيام بها.

يذكر أن برنامج "أرتميس" القمري الأمريكي يقضي بأن تطلق نهاية العام الجاري بواسطة صاروخ " Space Launch System فائق الثقل مركبة "أوريون" القمرية غير المأهولة التي ستحقق بضع دورات حول القمر وتعود إلى الأرض. ويخطط لإطلاق المركبة المأهولة إلى مدار القمر بحلول عام 2023 . وحسب برنامج "أرتميس" فإن رواد الفضاء الأمريكيين سيهبطون عام 2024 على سطح القمر.

المصدر: تاس