صورة لأول رحلة خاصة إلى الفضاء تنفذها "سبيس إكس"

نشرت شركة "سبيس إكس" الأمريكية صورة لأول سياح فضاء خلال تنفيذ رحلة يشاهدون خلالها مناظر خلابة لكوكب الأرض لم يرها سوى قليلون.

وأرسلت شركة "سبيس إكس" 4 سياح فضاء إلى المدار على مسافة 585 كيلومترا فوق سطح الأرض بعد انطلاقهم مساء الأربعاء من مركز كينيدي للفضاء التابع لـ"ناسا".

ويعد هذا أعلى بمقدار 160 كيلومترا من محطة الفضاء الدولية، وهو أيضا ارتفاع يمكنهم من استكمال 15 دورة حول الأرض يوميا، مقارنة بنحو 16 دورة لرواد المحطة الفضائية.

AP

حتى وصول هذا الطاقم من الهواة، لم يتسن سوى لقلة من رواد فضاء "ناسا" الوصول لذلك الارتفاع.

ولتمكينهم من رؤية افضل، زودت "سبيس إكس" المركبة الأتوماتيكية "دراغون" بقبة على شكل فقاعة صنعت خصيصا لها.

ونشرت الصور التي التقطت لهم وهم يشاهدون الفضاء من هذه النافذة العملاقة على الإنترنت بعد أول يوم للطاقم في الفضاء.

الركاب، وهم فائزان بالمسابقة وأحد العاملين بمستشفى وملياردير يراعيهم، سيختتمون رحلتهم التي تستمر لثلاثة أيام نهاية هذا الأسبوع بالهبوط قبالة ساحل فلوريدا، إذا سمح الطقس بذلك.

المصدر: "أسوشيتد برس"