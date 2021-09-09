اطلاق إنذار عاجل في محطة الفضاء الدولية بعد إبلاغ الطاقم عن دخان في الوحدة الروسية

أطلقت وحدة " زفيزدا" الروسية في محطة الفضاء الدولية (ISS) إنذاراتها، بعد أن أبلغ أفراد الطاقم عن دخان ورائحة البلاستيك المحترق.

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وما يزال سبب الدخان غير معروف. ولمكافحة المشكلة، قام الطاقم على متن الوحدة الروسية في المحطة الفضائية بتشغيل آلية أمان تعمل على إزالة المواد الضارة من جو المحطة، وفقا لمحادثات الطاقم مع ناسا.

وقال رائد الفضاء أوليغ نوفيتسكي لمركز التحكم في المهمة في وقت سابق من الليل إن الإنذارا انطلق عندما أبلغ أفراد الطاقم عن دخان في وحدة "زفيزدا".

واكتشفت الأجهزة وجود مواد ضارة في الخزانة الطبية في وحدة "زفيزدا" الروسية. ووفقا لرائد الفضاء توما بيسكي، فإن رائحة البلاستيك المحترق وصلت بالفعل إلى الجزء الأمريكي من محطة الفضاء الدولية من خلال التهوية.

وقد أثارت هذه القضايا مخاوف بشأن سلامة الأطقم على متن المحطة الفضائية، علاوة على الجدل بشأن عمل المحطة بعد عام 2024.

Сегодня в модуле «Звезда» при проведении автоматической подзарядки аккумуляторов сработал датчик задымления, и включилась аварийная сигнализация.



Для устранения возможного задымления экипажем был включен агрегатный фильтр очистки атмосферы. pic.twitter.com/BMvK7b8xah — РОСКОСМОС (@roscosmos) September 9, 2021

المصدر: إكسبريس