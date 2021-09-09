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اطلاق إنذار عاجل في محطة الفضاء الدولية بعد إبلاغ الطاقم عن دخان في الوحدة الروسية

الفضاء

اطلاق إنذار عاجل في محطة الفضاء الدولية بعد إبلاغ الطاقم عن دخان في الوحدة الروسية
Gettyimages.ru Matthias Kulka
محطة الفضاء الدولية
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أطلقت وحدة " زفيزدا" الروسية في محطة الفضاء الدولية (ISS) إنذاراتها، بعد أن أبلغ أفراد الطاقم عن دخان ورائحة البلاستيك المحترق.

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وما يزال سبب الدخان غير معروف. ولمكافحة المشكلة، قام الطاقم على متن الوحدة الروسية في المحطة الفضائية بتشغيل آلية أمان تعمل على إزالة المواد الضارة من جو المحطة، وفقا لمحادثات الطاقم مع ناسا.

وقال رائد الفضاء أوليغ نوفيتسكي لمركز التحكم في المهمة في وقت سابق من الليل إن الإنذارا انطلق عندما أبلغ أفراد الطاقم عن دخان في وحدة "زفيزدا".

واكتشفت الأجهزة وجود مواد ضارة في الخزانة الطبية في وحدة "زفيزدا" الروسية. ووفقا لرائد الفضاء توما بيسكي، فإن رائحة البلاستيك المحترق وصلت بالفعل إلى الجزء الأمريكي من محطة الفضاء الدولية من خلال التهوية.

وشهد الجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية مشاكل أخرى في السنوات الأخيرة، بما في ذلك تسرب الهواء بسبب الشقوق. وأثارت هذه القضايا مخاوف بشأن سلامة الأطقم على متن المحطة الفضائية.

المصدر: إكسبريس

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