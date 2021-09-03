ما عدد الأقمار الصناعية الموجودة في الفضاء؟

رغم أن الأقمار الصناعية موجودة في الفضاء منذ سبعة عقود فقط، إلا أنها الآن جزء لا يتجزأ من أسلوب حياتنا.

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وفي السنوات الأخيرة، أصبحت الأقمار الصناعية أصغر حجما وأرخص ثمنا وأسهل صنعا، حتى أن البعض يزن أقل من غرام واحد، وهو ما أدى إلى ارتفاع عدد الأقمار الصناعية التي ترسل إلى الفضاء من أجل جمع بيانات دقيقة والمساعدة على أداء مجموعة من المهام مثل البحث العلمي، وتنبؤات الطقس، وتحديد المواقع، والملاحة، والتوقيت، وتصوير الأرض، ورصد المناخ والبيئة، والاتصالات.

ولكن كم عدد الأقمار الصناعية الموجودة في الفضاء؟

كانت البشرية تطلق الأقمار الصناعية إلى الفضاء منذ الخمسينيات. وفي 1 يناير 2021، كان هناك 6542 قمرا صناعيا في المدار.

وفي حين أن هذا قد يبدو كثيرا، إلا أن نصفها فقط نشطة. أما البقية فهي أقمار صناعية "ميتة" لم تعد مستخدمة.

ما عدد الأقمار الصناعية Starlink الموجودة وكم عدد الأقمار الصناعية التي ستضعها سبيس إكس في المدار؟

الفضاء سيصبح أكثر ازدحاما، مع توقع ارتفاع عدد الأقمار الصناعية في المدار بنسبة 500% خلال العقد المقبل.

وتعد شركة "سبيس إكس"، ومقرها كاليفورنيا، أحد أكبر اللاعبين في هذه التوقعات، من خلال مشروعها Starlink للأقمار الصناعية التي أطلقته في عام 2015.

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وترسل الشركة أقمارها الصناعية على دفعات من 60 قمرا صناعيا في وقت واحد، ونشرت أكثر من 1700 من أقمارها في المدار حتى الآن.

ويعتزم إيلون موسك وضع 12 ألف قمر صناعي في مدار الأرض خلال العقد المقبل، وربما سيرتفع هذا إلى 42 ألفا في المستقبل.

ووفقا لـ"سبيس إكس"، ستتمكن "الكوكبة الضخمة" في النهاية من إرسال تغطية الإنترنت إلى أي مكان على هذا الكوكب.

وتقول شركة كاليفورنيا إن شبكتها ستوفر للمستخدمين تغطية إنترنت عالية السرعة وزمن انتقال أقصر.

المصدر: ذي صن