وكالة الفضاء المصرية تكشف موعد إطلاق 4 أقمار صناعية من نوعية "كيوب سات"

كشفت وكالة الفضاء المصرية، أن "مصر ستطلق العام المقبل 4 أقمار صناعية من نوع "كيوب سات" لأغراض الاستشعار عن بعد والبحث العلمي".

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وفي تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، أوضح الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، محمد القوصي، تفاصيل هذه العملية قائلا: "سيتم في مايو 2022 إطلاق قمر وكالة الفضاء المصرية "EgSAcube - 3" المصمم بالكامل في الوكالة، وقمر "EgSAcube-4" المصمم بالتعاون مع جامعة بنها"، مشيرا إلى أنه "سيتم كذلك في النصف الثاني من عام 2022، إطلاق أول قمر للجامعات المصرية، الى جانب إطلاق قمر "NEXSAt" بالتعاون مع إحدى الشركات الألمانية، وذلك نهاية العام القادم".

ومن جانبه، أعلن الدكتور محمد خليل عراقي، نائب الرئيس التنفيذي للوكالة، التفاصيل العلمية لتلك الأقمار، وقال إنه "تم التعاقد مع اليابان على إطلاق القمر "EgSAcube - 3"، وحجمه أكبر ثلاث مرات من الحجم العادي لأقمار الكيوب سات، والقمر "EgSAcube-4" ووزنه 1.3 كيلوغرام"، لافتا إلى أنه "تم كذلك التعاقد مع اليابان لإطلاق قمر الجامعات المصرية، وهو قمر مكوناته وتصميمه واختباراته مصرية خالصة 100%، و حجمه 10 سنتيمترات في 10 سنتيمترات، ويزن حوالى 1.3 كيلوغرام، وهو قمر خاص بالاستشعار عن بعد ومزود بكاميرا تصوير لالتقاط بعض الصور لكوكب الأرض، وسيتم إطلاقه من محطة الفضاء الدولية على مدار 450 كيلو، وعمره الافتراضي من 6 أشهر وحتى عام، وأنه سيتم إطلاق القمر " NEXSAt" نهاية العام القادم بالتعاون مع إحدى الشركات الألمانية، وهو من نوعية الأقمار الصغيرة، ويزن 65 كيلوغراما، ومخصص لأغراض الاستشعار عن بعد".

كما أفاد محمد خليل عراقي بتفاصيل عن القمر الصناعي المصري "مصر سات 2"، قائلا إنه قمر للاستشعار من البعد ولأغراض البحث العلمي، وسيتم إطلاقه بالتعاون مع الجانب الصيني في الربع الأول من عام 2023 ، وهو من الأقمار متوسطة الحجم يزن 350 كيلوغراما، مثبتة عليه كاميرات بدقة إيضاحية 2 متر، مؤكدا أنه "تم الانتهاء من التصميم وبناء النموذج الهندسي وجار العمل حاليا على بناء النموذج الفضائي".

كما أوضح نائب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أنه "سوف يتم تجميع أجزاء القمر في مركز "تجميع واختبار الأقمار الصناعية" المقرر الانتهاء منه في أبريل القادم، داخل المدينة الفضائية العالمية التي تقع على مساحة 123 فدانا، ليكون المركز التخصصي الأول من نوعه على مستوى المنطقة العربية، في مجال تجميع الأقمار الصناعية بوزن حتى 750 كيلوغراما، وإجراء جميع الاختبارات البيئية والوظيفية، عبر أحدث الوسائل التكنولوجية في مجال علوم الفضاء والاستشعار عن بعد، بعقول وخبرات مصرية متميزة"، موضحا أن "هذا المركز يستهدف أيضا إنتاج أقمار صناعية بأياد مصرية خالصة، وخدمة عدد من المشروعات القومية المصرية، التي تعمل الحكومة على تنفيذها خلال الفترة الحالية".

المصدر: "اليوم السابع"