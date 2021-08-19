تأجيل إطلاق الصاروخ الحامل "سويوز-2.1 بي"

أعلنت المجموعة الحكومية الروسية للأنشطة الفضائية "روسكوسموس" تأجيل عملية إطلاق الصاروخ الحامل "سويوز-2.1 بي".

وذكرت "روسموسموس" خلال البث التلفزيوني للإطلاق المتوقع ليل الجمعة أنه تم تأجيله إلى "موعد احتياطي"، وهو عادة اليوم التالي.

وأعلن خلال البث التلفزيوني أن سبب تأجيل الإطلاق يتمثل في الإلغاء الأوتوماتيكي للعملية حيث تم تشغيل نظام وقف المحركات.

وكان من المتوقع أن يتم إطلاق الصاروخ "سويوز-2.1 بي" بمعزز من نوع "فريغات" و34 قمرا صناعيا للاتصال "OneWeb" في الساعة 01:23 من مطار بايكونور الفضائي الواقع في كازاخستان.

المصدر: وكالات