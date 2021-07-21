"مجرة غريبة بـ3 أذرع".. ناسا تكشف عن أولى صور هابل بعد استئناف عملياته الكاملة!

أصدرت وكالة ناسا الصور الأولى التي التقطها تلسكوب هابل الفضائي بعد استئناف عملياته الكاملة، وهي عبارة عن مجموعة مجرات، بما في ذلك مجرة ​​حلزونية نادرة بثلاث أذرع.

ويأتي الجسم الأول، المعروف باسم ARP-MADORE2115-273، عبارة عن مجرتين متشابكتين على بعد 297 مليون سنة ضوئية من الأرض.

وكتبت ناسا في وصف للصورة: "اعتقد علماء الفلك سابقا أن هذا نظام "حلقة تصادمية" بسبب اندماج مجرتين وجها لوجه".

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These early snapshots of oddball galaxies demonstrate #Hubble’s return to full science operations, following a reboot after a computer anomaly: https://t.co/1qgvlUbXdPpic.twitter.com/DzrunRxmQQ — Hubble Space Telescope (@HubbleTelescope) July 20, 2021

وتظهر أرصاد هابل الجديدة أن التفاعل المستمر بين المجرات أكثر تعقيدا بكثير، تاركا وراءه شبكة غنية من النجوم والغازات المتربة.

وتُظهر الصورة الثانية، ARP-MADORE0002-503، مجرة ​​حلزونية على بعد 490 مليون سنة ضوئية من الأرض.

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وعلى عكس معظم المجرات الحلزونية، التي لها أذرع زوجية، فإن ARP-MADORE0002-503 لها ثلاث أذرع يصل نصف قطرها إلى 163000 سنة ضوئية، أي ثلاثة أضعاف اتساع مجرة ​​درب التبانة.

وقالت ناسا إن الأهداف الأولية الأخرى لتلسكوب هابل تضمنت عناقيد نجمية كروية وشفقا قطبيا على كوكب المشتري.

وأصدرت وكالة الفضاء الأمريكية الصور يوم الاثنين، ما أسعد محبي النجوم، بما في ذلك مدير ناسا بيل نيلسون.

وقال نيلسون في بيان: "يسعدني أن أرى أن هابل أعاد النظر إلى الكون، حيث يلتقط مرة أخرى نوع الصور التي أثارت اهتمامنا وألهمتنا لعقود. وهذه لحظة للاحتفال بنجاح فريق مكرّس حقا للمهمة. ومن خلال جهودهم، سيواصل هابل عامه الثاني والثلاثين من الاكتشاف، وسنواصل التعلم من الرؤية التحويلية للمرصد".

واستؤنفت العمليات العلمية على هابل في 17 يوليو، بعد شهر توقف فيه بسبب عطل فني.

وفي الأسبوع الماضي، نجحت وكالة ناسا في إجراء مناورة "محفوفة بالمخاطر" لتحويل هابل إلى جهاز الكمبيوتر الاحتياطي الخاص بها.

وتضمن التبديل، الذي بدأ في 15 يوليو، إحضار وحدة التحكم في الطاقة الاحتياطية (PCU) عبر الإنترنت، بالإضافة إلى وحدة القيادة الاحتياطية/منسق البيانات العلمية (CU / SDF) على الجانب الآخر من الأداة العلمية ومعالجة الأوامر والبيانات وحدة (SI C&DH).

وأضافت ناسا أن قطعا أخرى من الأجهزة على هابل حُوّلت أيضا إلى واجهات بديلة للاتصال بالنسخة الاحتياطية SI C&DH.

وقالت ناسا سابقا إن التحول بأمان إلى وحدة احتياطية كان "عملية محفوفة بالمخاطر للغاية".

المصدر: ديلي ميل