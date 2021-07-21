إيلون موسك يهنئ بيزوس بنجاح رحلته الفضائية

هنأ رجل الأعمال ومؤسس شركة "سبيس إكس"، إيلون موسك، المليادير الأمريكي، جيف بيزوس، بعد نجاح الأخير في رحلته الفضائية على متن صاروخNew Shepard.

وفي تعليق على مقطع نشرته شركة Blue Origin التابعة لبيزوس لهبوط مركبتها الفضائية بعد الرحلة، كتب موسك "مبروك"، كما نشر تغريدة على "تويتر" أظهر فيها فرحة طاقم المركبة أثناء الرحلة.

وكانت شركة Blue Origin التابعة للملياردير الأمريكي، جيف بيزوس قد نجحت يوم الثلاثاء 20 يوليو الجاري بإطلاق صاروخ من نوع New Shepard من صنعها إلى مدارات الأرض، تمام الساعة 09:11 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (13:11 بتوقيت غرينيتش)، وحمل الصاروخ كبسولة فضائية من صنع الشركة أيضا، وضمت الكبسولة مؤسس الشركة، جيف بيزوس، وشقيقه مارك بيزوس، وأوليفر دايمن البالغ من العمر 18 عاما، ورائدة الطيران والي فونك، 82 عاما، و على ارتفاع 250 ألف قدم انفصلت الكبسولة لتتجه إلى مدارها الفضائي المحدد، ثم عادت بعدها إلى الأرض لتهبط في صحراء تكساس.

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واعتبرت عملية الإطلاق المذكورة نجاحا كبيرا للمياردير، جيف بيزوس، وشركة Blue Origin التي صنعت الصاروخ والكبسولة الفضائية، ولاقى الحدث اهتماما كبيرا في مختلف بلدان العالم.

المصدر: فيستي