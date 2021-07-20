ظاهرة فلكية ستشهدها مصر مساء غد

قال المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر إن مساء غد الأربعاء سيشهد ظاهرة كونية، حيث سيصل القمر إلى أقرب مسافة له من الأرض خلال دورته حولها.

وقال المعهد في بيان صحفي: "سيظهر القمر أكبر قليلا من أي وقت ومسافة القمر ستختلف عن الأرض، لأن مداره ليس دائريا تماما، حيث إنه بيضاوي الشكل قليلا"، مشيرا إلى أنه "عندما يجتاز القمر هذا المسار الإهليلجي حول الأرض كل شهر، تتفاوت مسافته بنسبة 14% بين 356.500 كيلومتر في الحضيض (أقرب اقتراب من الأرض) و406.700 كيلومتر في الأوج (الأبعد عن الأرض)".

وأوضح المعهد أن "حجم القمر الزاوي سيختلف بنفس النسبة ويتراوح حجمة بين الأوج والحضيض بين 29.4 و33.5 دقيقة قوسية، ويتغير لمعانه بالتالي رغم صعوبة تمييز ذلك عمليا؛ نظرا لأن هذا يتزامن مع تغير أطوار القمر".

وأكد المعهد أن نقطة الحضيض ستحدث في 21 يوليو 2021 عندما يقترب القمر من طور البدر (في 24 يوليو) وبالتالي سيبدو أكبر وأضخم من المعتاد، مبينا أنه رغم أن الحجم الزاوي للقمر بين الحضيض والأوج لا يتغير إلا بمقدار 14%، فإنه في الواقع هناك خداع بصري شائع، وهو أن القمر يبدو أكبر بكثير مما هو عليه عندما يكون قريبًا من الأفق، وهذا ما يسمى بـ"خداع القمر"، وهو ليس أكثر من خداع بصري.

المصدر: "المصراوي"