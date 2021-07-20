جيف بيزوس ينشر فيديو يظهر ما دار في كبسولة "بلو أوريجين"
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نشر الملياردير الأمريكي جيف بيزوس مقطع فيديو يظهر ما دار في كبسولة مركبته "بلو أوروجين" التي سفر على متنها إلى مشارف الفضاء.
وأظهر الشريط الذي نشره بيزوس على صفحته في "إنستغرام" بيزوس وأفراد طاقمه "يتشقلبون" داخل الكبسولة مطلقين صرخات الفرح والإعجاب.
ونجحت الكبسولة التي حملت مؤسس موقع "أمازون" الشهير، جيف بيزوس (57 عاما)، في الهبوط إلى الأرض بعد إجرائها رحلة سياحية إلى الفضاء استغرقت 11 دقيقة.
المصدر: قناة "دوجد" الروسية