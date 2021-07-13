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صورة مميزة ستذهلك للمحطة الفضائية عند شروق الشمس

الفضاء

صورة مميزة ستذهلك للمحطة الفضائية عند شروق الشمس
Globallookpress Roscosmos
محطة الفضاء الدولية
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 شارك رائد فضاء ناسا شين كيمبرو صورة مميزة من محطة الفضاء الدولية، يوم الاثنين 12 يوليو، عبر حسابه على "تويتر" تقدم لمحة كيف يبدو شروق الشمس من الفضاء.

ويرى رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية 16 شروقا وغروبا كل يوم، وهذا أمر مميز للغاية.

وكتب كيمبرو، رائد الفضاء التابع لوكالة ناسا، في تغريدة أرفقها بالصورة: "التقطت شروق الشمس المداري هذا، حيث تنعكس أشعة الشمس عن المصفوفات الشمسية والألواح الشمسية IROSA الجديد لأول مرة في هذا المدار لمنح المحطة الفضائية الطاقة الشمسية لتشغيل هذا المختبر المداري المذهل".

وترمز IROSA إلى ISS Roll-Out Solar Array وهي عبارة عن نظام أضيف حديثا إلى  المحطة الفضائية بعد سلسلة من السير في الفضاء بلغت ذروتها بتركيب اثنين من المصفوفات في يونيو.

وتم طرحها مثل البسط العملاقة في الفضاء، وهي مصممة لمنح محطة الفضاء الدولية دفعة الطاقة اللازمة.

المصدر: سي نت

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