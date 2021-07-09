كويكبات يجب أن نخشاها

أعلن فياتشسلاف أفدييف، الباحث في مركز الفضاء الفلكي بمعهد الفيزياء التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن الكويكبات التي مقاسها 40-50 مترا قد تشكل خطورة على الأرض.

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ويشير أفدييف في محاضرة ألقاها في القبة السماوية بموسكو، إلى أنه في حال أصطدام كويكب بهذه المقاسات بالأرض، فسوف يؤدي إلى سقوط ضحايا.

ووفقا له، صمم العلماء في عام 2018 نموذجا يحاكي سقوط كويكبات مختلفة المقاسات على الأرض، واتضح لهم أن سقوط الضحايا يبدأ عند سقوط كويكبات مقاساتها 40-50 مترا وأكثر. وهذا يعني يجب أن نخشى سقوط مثل هذه "الأحجار" على الأرض.

ويضيف، لن يبطئ الغلاف الجوي للأرض سقوط أجسام فضائية بهذا الحجم. لذلك ارتباطا بمؤشرات مختلفة وموقع سقوطها سيؤدي إلى نشوء موجة انفجار مدمرة وتسونامي وغير ذلك.

ويقول، "يخيفنا سقوط جسم مقاسه 50 مترا، بينما سقوط جسم مقاسه أقل من 50 مترا يقلقنا ولكن لا يخيفنا".

المصدر: نوفوستي