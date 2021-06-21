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ناسا قد تحجز مقعدا في "سويوز" للرحلة إلى المحطة الفضائية الدولية

الفضاء

ناسا قد تحجز مقعدا في
Roscosmos
صورة تعبيرية
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أعلن مصدر في قطاع الصواريخ والفضاء، أن ناسا قد تحجز مقعدا لرائد فضاء في مركبة "سويوز" للرحلة إلى المحطة الفضائية الدولية.

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ويقول المصدر، في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "ليس مستبعدا، أن تحجز ناسا مقعدا في مركبة "سويوز" لإرسال رائد فضاء إلى المحطة الفضائية الدولية".

ووفقا له، إذا لزم الأمر، قد تنطلق هذه الرحلة في ربيع السنة المقبلة. ويمكن أن يكون هذا المقعد لرائد الفضاء لوريل أوهارا، الذي وفقا للمعلومات المتوفرة يخضع حاليا لدورة تدريبية في مركز غاغارين لتدريب وإعداد رواد الفضاء، على التدابير التي يجب اتخاذها في حال هبوط المركبة على سطح مائي.

وتجدر الإشارة، إلى أن ناسا منذ عام 2006 وإلى الآن حجزت 72 مقعدا على مركبات "سويوز" بلغت قيمتها أكثر من 4 مليارات دولار، وحاليا ارتفعت قيمة المقعد من 20 مليونا إلى 90 مليون دولار.

المصدر: نوفوستي

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