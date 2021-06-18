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سبيس إكس تنجح بإيصال قمر GPS من الجيل الجديد إلى مدارات الأرض

الفضاء

سبيس إكس تنجح بإيصال قمر GPS من الجيل الجديد إلى مدارات الأرض
youtube/ SciNews
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أعلنت شركة سبيس إكس الأمريكية أنها نجحت في إطلاق قمر صناعي من الجيل الجديد تابع لمنظومة GPS.

وأشارت الشركة في بيان لها عبر الإنترنت إلى "أن عملية إطلاق قمر GPS III جرت يوم الخميس 17 يونيو الجاري، وباستخدام صاروخ فضائي من نوع Falcon 9 أطلق من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا، تمام الساعة 12:10 بالتوقيت المحلي (19:10 بتوقيت موسكو)".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن القمر دخل مداره الأولي المحدد بعد ساعة ونصف من موعد إطلاقه، أما المرحلة الأولى من صاروخ Falcon 9 فعادت لتهبط بعد 9 دقائق من الإطلاق على منصة Just Read the Instructions العائمة التي كانت متواجدة في المحيط الأطلسي.

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وتضم منظومة GPS حاليا أكثر من 30 قمرا صناعيا تستخدم لخدمات الملاحة وتحديد المواقع، وكانت الولايات المتحدة قد دعمتها بعدة أقمار اتصالات جديدة من الجيل الثالث، أطلقت أولها في ديسمبر 2018.

المصدر: فيستي

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