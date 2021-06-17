تعطل تلسكوب هابل الفضائي نتيجة خلل في كمبيوتر بداخله يعود لثمانينيات القرن الماضي !

قالت ناسا إن تلسكوب هابل تعرض لمشكلة في الذاكرة على الكمبيوتر الرئيسي الموجود على متنه، ما تسبب في توقفه عن العمل خلال الأيام القليلة الماضية، والعمل جار على استعادة نشاط الجهاز.

وكشفت وكالة الفضاء الأمريكية في بيان يوم الأربعاء أن التلسكوب الفضائي، الذي يدور حول الأرض منذ عام 1990، واجه مشاكل يوم الأحد في حوالي الساعة 4 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

إقرأ المزيد

وقالت ناسا: "بعد تحليل البيانات، يقوم فريق عمليات هابل بالتحقيق فيما إذا كانت وحدة الذاكرة المتدهورة أدت إلى توقف الكمبيوتر".

وأضافت الوكالة في البيان أنها تعمل على استعادة نشاط الكمبيوتر والتلسكوب عن طريق التبديل إلى إحدى وحدات النسخ الاحتياطي.

ويعد كمبيوتر الحمولة مسؤولا عن التحكم في الأدوات العلمية الموجودة على المركبة الفضائية وتنسيقها.

وبعد تعطل جهاز الكمبيوتر في عطلة نهاية الأسبوع، وُضعت هذه الأدوات تلقائيا في "الوضع الآمن"، وفقا لوكالة ناسا.

المصدر: RT