"روس كوسموس" تتلقى طلبات من سياح فضائيين بالخروج إلى الفضاء المكشوف

تلقت شركة "غلاف كوسموس" الروسية، بصفتها فرعا من مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الحكومية، طلبات من السياح الفضائيين المستقبليين بالخروج من المحطة الفضائية إلى الفضاء المكشوف.

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جاء ذلك في بيان نشرته الأحد 13 يونيو الشركة الروسية إثر محادثات أجرتها إدارة شركة "غلاف كوسموس" الروسية للتعاون الدولي الفضائي مع شركة "زفيزدا" المصنعة للأجهزة الفضائية على خلفية طلبات واردة إلى الشركة بالخروج من المحطة الفضائية الدولية إلى الفضاء المكشوف.

يذكر أن شركة "إينيرغيا" الروسية للصواريخ الفضائية كانت قد أفادت في يونيو عام 2020 بأن أحد السياح الفضائيين سيخرج من المحطة الفضائية الدولية برفقة رائد فضاء روسي محترف خلال رحلته الفضائية السياحية عام 2023 في إطار اتفاقية وقعت بين شركة "إينيرغيا" الروسية للصواريخ الفضائية وشركة Space Adventures Inc الأمريكية للسياحة الفضائية.

المصدر: تاس