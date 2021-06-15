روسيا والصين تكشفان عن خارطة طريق لإنشاء محطة قمرية

يعقد الجانبان الروسي والصيني يوم 16 يونيو على هامش المؤتمر الفضائي الدولي مؤتمرا صحفيا سيكشفان فيه عن خارطة طريق خاصة بإنشاء المحطة العلمية القمرية.

افتتح الاثنين 14 يونيو في قصر "تافريتشيسكي" ببطرسبورغ مؤتمر GLEX-2021 الفضائي الدولي الذي تولت تنظيمه مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية.

إقرأ المزيد

ويعقد المؤتمر في الفترة ما بين 14 و18 يونيو بالتعاون مع الاتحاد الفلكي الدولي وبدعم من لجنة تطوير السياحة في بطرسبورغ.

وقال ناطق باسم "روس كوسموس" إن 59 بلدا تشارك في المؤتمر بما فيها روسيا والصين والولايات والمتحدة وكندا والمكسيك والبرازيل وغيرها.

وقد وجهت دعوات المشاركة لكل من مؤسس شركة "سبيس إكس" إيلون ماسك وصاحب شركة Blue Origin جيف بيزوس، فضلا عن رئيس ناسا بيل نلسون.

وقال رئيس إدارة الإعلام والعلاقات العامة في "روس كوسموس"، فلاديمير أوستيمينكو في مدونته على "تليغرام" إنه يرجح أن توقع على هامش المؤتمر الدولي بعض الاتفاقيات الهامة.

وتنوي "روس كوسموس" أن تُجري مع الجانب الصيني محادثات بشأن الاستصلاح المشترك للقمر.

أما الأربعاء 16 يونيو فسيشهد عقد مؤتمر صحفي تاريخي سيكشف فيه الجانبان الروسي والصيني عن خارطة الطريق الخاصة بإنشاء المحطة العلمية على سطح القمر.

وسيكون مستقبل المحطة الفضائية الدولية كذلك موضوعا للمناقشة في المؤتمر. وبادرت إلى مناقشته إحدى الجامعات الأمريكية.

المصدر: تاس