الوكالة الفضائية الأوروبية بصدد إرسال مسبار جديد إلى كوكب الزهرة

اتخذت الوكالة الفضائية الأوروبية قرارا بإرسال بعثة En Vision الفضائية إلى كوكب الزهرة.

وتقضي البعثة بإطلاق مسبار تابع للوكالة إلى الزهرة ليدرس كل مجالاتها وطبقاتها بدءا من غلافها الجوي وانتهاءً بنواتها، الأمر الذي سيسمح بفهم طرق عديدة لتطور الأرض والزهرة.

وقد تم إقرار البعثة من قبل لجنة البرامج العلمية في الوكالة الفضائية الأوروبية. ويتوقع أن تنطلق البعثة مطلع الثلاثينيات.

وأعلن مدير البرامج العلمية في الوكالة البروفيسور، هيونتر هاسنغر أن البحث عن أنواع الحياة خارج الأرض يعتبر من أولويات الوكالة الفضائية الأوروبية التي تقوم حاليا بإعداد عدد من البعثات الفضائية بعيدة المدى.

يذكر أن En Vision عبارة عن بعثة فضائية تتحقق بدعم من ناسا وبمشاركتها. وإنها ستواصل برنامج Venus Express (2005-2014) الأوروبية لدراسة كوكب الزهرة.

ويرى العلماء أن البعثة الأوروبية المستقبلية ستأتي بالتقاط صور رادارية ذات نوعية أحسن، مقارنة ببعثة ناسا NASA Magellan التي تحققت في التسعينيات.

المصدر: تاس