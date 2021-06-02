"ناسا" تعتزم إرسال مهمتين لكوكب الزهرة للمرة الأولى منذ عقود

أعلنت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا"، أنها تخطط لإرسال مهمتين علميتين لكوكب الزهرة بين عامي 2028 و2030 للمرة الأولى منذ عقود.

وقالت الوكالة في بيان لها، إنها اختارت مهمتين جديدتين إلى كوكب الزهرة، أقرب كوكب إلى كوكب الأرض".

وأضافت أنه "كجزء من برنامج الاكتشاف التابع للوكالة، تهدف البعثات إلى دراسة المجال الجوي والتاريخ الجيولوجي للكوكب".

وأشارت إلى أنها سترصد حوالي من 500 مليون دولار لكل مهمة، لافتة إلى أنه من المتوقع إطلاق المهمتين بين عامي 2028 و2030.

المصدر: "ناسا"