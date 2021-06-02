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فلكي روسي لا يستبعد وجود حياة على القمر

الفضاء

فلكي روسي لا يستبعد وجود حياة على القمر
Roskosmos
القمر
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أعلن عالم الفلك الروسي فلاديمير سوردين، كبير الباحثين في معهد علم الفلك التابع لجامعة موسكو، أن الأحياء الدقيقة يمكنها العيش والنمو تحت سطح القمر.

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ويقول سوردين في كلمة ألقاها في المؤتمر العلمي المنعقد في موسكو تحت شعار "الفضاء -حوار مفتوح": "نحن في الواقع، لا نعلم ما إذا كانت هناك حياة على القمر. لأن تحت سطحه على عمق معين توجد ظروف ملائمة تماما، وهناك يمكن أن تعيش وتنمو أحياء دقيقة، كما هو الحال في منطقة ياقوتيا على الأرض".

ويضيف، "الحرارة منخفضة جدا تحت سطح القمر  35-40 درجة مئوية تحت الصفر، وهذا احتمال واعد لعلم الأحياء الخارجية".

المصدر: نوفوستي

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