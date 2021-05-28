 
مباشر

هابل يلتقط صورة مذهلة لمجموعة متلألئة من المجرات

الفضاء

هابل يلتقط صورة مذهلة لمجموعة متلألئة من المجرات
Gettyimages.ru Stocktrek Images
تلسكوب هابل
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qhze

قدم تلسكوب هابل التابع لوكالة ناسا صورة لمجموعة متلألئة من المجرات التي تسلط الضوء على الحجم الهائل للكون.

ومن المعروف أن تلسكوب هابل ليس غريبا على توفير مناظر مثيرة للكون، وتظهر صورة صادرة عن وكالة الفضاء الأمريكية مئات المجرات في عنقود يعرف باسم ACO S 295.

وفي حين أن الصورة تبدو وكأن الجوار المجري محطم معا، إلا أنه في الواقع يتجاوز نطاق ملايين السنين الضوئية.

وتبدو العديد من المجرات أقرب في الصورة مما هي عليه في الواقع، وذلك بسبب عملية تعرف باسم عدسة الجاذبية.

وإذا كان جسم ما في الفضاء هائلا بدرجة كافية، مثل المجرة، فإن مجال جاذبيته سيكون شديدا لدرجة أن كتلته يمكن أن تشوه نسيج الفضاء، الزمكان، وتتسبب في انحناء الضوء.

إقرأ المزيد
هابل يحدد موقع انفجارات الراديو السريعة الغامضة من الفضاء السحيق
هابل يحدد موقع انفجارات الراديو السريعة الغامضة من الفضاء السحيق

وهو يعمل بطريقة مشابهة للعدسة المكبرة، على سبيل المثال، التي تعمل على ثني الضوء من خلال العدسة، ما يجعل الكائن يبدو أقرب.

وقالت وكالة ناسا في تعليق على الصورة: "هذه الصورة المليئة التي تم التقاطها باستخدام تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا / وكالة الفضاء الأوروبية تعرض مجموعة المجرات ACO S 295، بالإضافة إلى حشد من المجرات الخلفية والنجوم الأمامية".

وأضافت: "المجرات من جميع الأشكال والأحجام تملأ هذه الصورة، بدءا من المجرات اللولبية الفخمة إلى الأشكال البيضاوية الضبابية. وتفتخر هذه المجموعة المجرية بمجموعة من الاتجاهات والأحجام، مع ظهور المجرات الحلزونية مثل تلك الموجودة في مركز هذه الصورة تقريبا في الواجهة، وبعض المجرات الحلزونية في الحواف مرئية فقط كشظايا رقيقة من الضوء. ويهيمن عنقود المجرات على مركز هذه الصورة، بصريا وجسديا".

وتابعت ناسا: "الكتلة الهائلة للعنقود أدت إلى انعكاس الجاذبية على الضوء القادم من مجرات الخلفية، ما أدى إلى تشويه وتلطيخ أشكالها. وبالإضافة إلى تزويد علماء الفلك بعدسة مكبرة طبيعية يمكنهم من خلالها دراسة المجرات البعيدة، فإن عدسة الجاذبية حددت بمهارة مركز هذه الصورة، ما أدى إلى إنتاج مشهد مذهل بصريا".

المصدر: إكسبريس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا