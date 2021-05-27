كندا تنوي إرسال روفر إلى القمر

سيشارك رائد فضاء كندي في برنامج Artemis 2 التابع لوكالة ناسا وسترسل كندا بعد 5 أعوام روفرا إلى القمر.

أعلن ذلك الوزير الكندي للمبتكرات والعلم والصناعة، فرانسوا فليب شامبان في صفحته على "تويتر".

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وقال إن كندا ستكون جزءا من التاريخ الفضائي. وأن كنديا سيشارك في بعثة "أرتميس – 2" وهي أول بعثة قمرية مأهولة منذ عام 1972. وأشار الوزير الكندي إلى أن كندا تعتزم بعد 5 أعوام إنزال روفر إلى القمر لإعداد قطاعها القمري للبحوث اللاحقة.

فيما لم يكشف الوزير عن تفاصيل أخرى للبعثة القمرية الكندية.

يذكر أن الوكالة الفضائية الكندية أقرت مع ناسا في ديسمبر عام 2020 اتفاقية التعاون في إطار برنامجي Artemis و Lunar Gateway. والتزمت كندا بصورة خاصة بمساهمة ناسا في تصميم روبوتات فضائية مثل يد آلية من جيل جديد من طراز Canadarm3. وعلاوة على ذلك فإن ناسا التزمت بتقديم مقعدين لرائدي الفضاء الكنديين في بعثة Artemis المأهولة وفي قاعدة Lunar المدارية.

وأكدت الاتفاقية أن تحقيق هذين المشروعين سيستعرض إمكانات تقنية لقيام بعثة فضائية مستقبلية إلى المريخ.

يذكر أن ناسا أعلنت في ربيع عام 2019 عن بدء تحقيق برنامج "أرتميس" القمري المكون من 3 مراحل. وتقضي المرحلة الأولى بأن تطلق إلى القمر عام 2021 مركبة "أوريون" غير المأهولة والتي ستدور حول القمر وستعود إلى الأرض. أما المرحلة الثانية فتقضي بتحقيق بعثة مأهولة مماثلة. وتخطط ناسا لأن تهبط المركبة المأهولة على سطح القمر عام 2024.

المصدر: تاس