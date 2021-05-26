معهد روسي يتوقع أن تبلغ إيرادات خدمات حماية الأقمار الصناعية 16 مليون دولار

توقع معهد "تسني ماش" الروسي أن تبلغ إيرادات خدمات مراقبة الفضاء القريب وحماية الأقمار الصناعية في السوق العالمية بحلول عام 2035 نحو 1.2 مليار روبل ( نحو 16 مليون دولار).

أفاد بذلك ناطق باسم المعهد نقلا عن تقاريره السنوية.

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وجاء في التقارير أن المعهد يمكن أن يحصل بحلول عام 2035 على الأرباح الصافية الناتجة عن تقديم خدمات مراقبة الفضاء القريب وحماية الأقمار الصناعية نحو 1.2 مليار روبل (نحو 16 مليون دولار) كل عام.

وأوضح الناطق أن عدد الأجهزة الفضائية التي سيقوم المعهد بصيانتها قد يزداد أعوام 2024 - 2035 من 45 قمرا صناعيا إلى 482 قمرا صناعيا.

يذكر أن المنظومة الروسية الأوتوماتيكية المطورة للإنذار عن الحوادث في مدار الأرض ستطلق عليها تسمية "درب التبانة" وستضم المنظومة 65 تلسكوبا أرضيا وعددا من الأقمار الصناعية.

جدير بالذكر أن المدير التنفيذي لشؤون البرامج المستقبلية الواعدة في مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، ألكسندر بلوشينكو، كان قد أعلن في وقت سابق لوكالة "تاس" الروسية أن القطاع الفضائي لمنظومة الإنذار سيضم مجموعة من الأقمار الصناعية المتخصصة في مراقبة الفضاء القريب. ويتوقع أن يطلق أول قمر صناعي للمجموعة مطلع عام 2027.

المصدر: تاس