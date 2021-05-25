خبير روسي: المكوك العسكري الأمريكي قد يحمل سلاحا نوويا

قد تُستخدم مركبات " X-37 " الفضائية العسكرية الأمريكية متعددة الاستخدام كمنصات تحمل أنواعا من السلاح النووي.

أعلن ذلك مدير عام شركة "ألماس – أنتاي" الروسية المصنعة لمنظومة "إس – 400" و"إس - 500"، يان نوفيكوف، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تمتلك حاليا 6 مركبات فضائية متعددة الاستخدام مختلفة الأبعاد من طراز " X-37 ".

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ونقلت وكالة "تاس" عن، يان نوفيكوف، قوله "إن مكوكا واحدا يقوم حاليا بأداء مهامه في مدار الأرض. أما المكوكان العسكريان فقد أمضيا في مدار الأرض عامين.

وكان البنتاغون قد أعلن رسميا في وقت سابق أن الغاية من المركبات الفضائية العسكرية هي أداء مهام العلم والاستطلاع في الفضاء. وحسب المعلومات المتوفرة لدينا فإن مكوكا عسكريا صغيرا يمكن أن يحمل 3 رؤوس نووية. أما المكوك العسكري كبير الحجم فبإمكانه أن يحمل 6 رؤوس نووية".

وأشار، يان نوفيكوف إلى أن عدد المركبات العسكرية الفضائية الأمريكية متعددة الاستخدام قد يزداد إلى 8 مركبات من طراز "X-37 "، الأمر الذي يطرح مهام جديدة أمام الوسائل المستقبلية الروسية للدفاع الجوي والفضائي.

يذكر أن منظومة "إس - 500 برويتاي" الروسية الواعدة للدرع الصاروخية بمقدورها إصابة الأهداف المحلقة في مدار الأرض المنخفض.

المصدر: روسيسكايا غازيتا