المروحية المريخية تستعد لرحلة جوية سادسة

تقوم مروحية Ingenuity الأمريكية الأسبوع المقبل برحلة سادسة في أجواء المريخ وتنتقل إلى مكان آخر على سطحه.

أفاد بذلك يوم 20 مايو موقع مختبر الطاقة النفاثة في ناسا.

وحسب ناسا فإن مروحيتها ستصعد إلى ارتفاع 10 أمتار وتقطع مسافة 150 مترا في اتجاه جنوب الشرق بسرعة 4 أمتار في الثانية.

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وستلتقط Ingenuity بضع صور فوتوغرافية لمناطق سطح المريخ التي تثير اهتمام العلماء، ثم سيغير اتجاه تحليقه إلى شمال الشرق وسيهبط في موقع جديد.

فيما لم تكشف ناسا عن موعد دقيق لرحلة Ingenuity السادسة التي يتوقع أن تستغرق، حسب العلماء، 140 ثانية. وستصل الصور الفوتوغرافية التي ستلتقطها إلى الأرض بعد بضعة أيام.

يذكر أن المروحية بوزن 1.8 كيلوغرام صعدت في 19 أبريل إلى ارتفاع 3 أمتار فوق سطح المريخ حين استغرق تحليقه 39 ثانية، ثم صعدت في 22 أبريل إلى ارتفاع 5 أمتار. وفي 25 أبريل قطعت مسافة 50 مترا وعادت إلى مكانها. وفي 30 أبريل قامت المروحية برحلة رابعة وفي 7 مايو أجرت رحلة خامسة وانتقلت إلى مكان جديد.

جدير بالذكر ان مروحية Ingenuity التي كلفت ناسا 80 مليون دولار أوصلها إلى المريخ 18 فبراير الماضي مسبار Perseverance.

المصدر: تاس