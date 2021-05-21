الولايات المتحدة تعلن عن رغبتها في تطوير اتفاقية "آرتميس"

أعلن رئيس ناسا، بيل نلسون، أن واشنطن تأمل بتوسيع عدد المشاركين في اتفاقية التصرف في الفضاء واستصلاح القمر.

أعلن رئيس ناسا، بيل نلسون، أن واشنطن تأمل بتوسيع عدد المشاركين في اتفاقية التصرف في الفضاء واستصلاح القمر.

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وقال في اجتماع اللجنة المالية التابعة لمجلس النواب الأمريكي إن السلطة الأمريكية ستمضي قدما في تطوير اتفاقيات التصرف في الفضاء واستصلاح القمر التي أطلقت عليها اتفاقيات "آرتميس" والتي عرضتها الإدارة السابقة وتأمل ناسا بتوسيع عدد البلدان المشاركة فيها.

ومدح بصورة خاصة سابقه في منصب رئيس ناسا، جيمس برايدنستاين الذي تولى الإشراف على وضع الاتفاقيات المذكورة. وقال" يجب علينا الآن المضي قدما وتطوير الاتفاقيات وأظن أن هناك بلدانا أخرى جاهزة لتوقيع بعضها وخاصة تلك التي تضبط قواعد التصرف في الفضاء وإني آمل بأن تنضم بلدان أخرى إليها وتتقيد بها".

يذكر أن وكالة ناسا قدمت في 15 مايو عام 2020 مبادئ أساسية ستقوم عليها الاتفاقيات في مجال الفضاء التي اقترحتها.

جدير بالذكر أن اتفاقيات "آرتميس" عبارة عن عدد من المعاهدات الدولية الثنائية بين الولايات المتحدة والدول الشريكة لها. ووضعت في أساسها مبادئ معاهدة الفضاء عام 1967. وبين المبادئ المذكورة بنود تخص استخراج الثروات الطبيعية في القمر وفكرة الحيلولة دون "تدخل ضار".

يذكر أن نائب رئيس ناسا لشؤون العلاقات الدولية، مايكل غولد، كان قد أشار في وقت سابق إلى أن الولايات المتحدة تعتبر روسيا دولة شريكة لها في استصلاح القمر.

المصدر: تاس