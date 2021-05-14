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رجل أعمال ياباني يحجز مقعدا في "سويوز"

الفضاء

رجل أعمال ياباني يحجز مقعدا في
Reuters Kyung-Hoon
رجل الأعمال الياباني يوساكو مايزاوا
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أعلنت شركة Space Adventures الأمريكية للسياحة الفضائية، أن رجل أعمال يابانيا، حجز لنفسه ولمساعده مقعدين في مركبة "سويوز" التي ستطلق في ديسمبر المقبل إلى المحطة الفضائية الدولية.

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وتضيف الشركة، على موقعها في "تويتر"، أن رجل الأعمال الياباني يوساكو مايزاوا اشترى لنفسه ولمساعده يوزو هيرانو مقعدين في مركبة "سويوز إم إس-20"، التي ستطلق إلى المحطة الفضائية الدولية بواسطة صاروخ النقل Soyuz-2.1، من مطار بايكونور الفضائي في 8 ديسمبر المقبل. ويضم طاقم المركبة رائد الفضاء الروسي ألكسندر ميسوركين ورجل الأعمال الياباني ومساعده، اللذين من المحتمل أن يمكثا في المحطة الفضائية الدولية مدة 12 يوما، ومن ثم يعودا إلى الأرض.

ويذكر أنه خلال أعوام 2001-2009 حملت مركبات "سويوز" سبعة سياح إلى المحطة الفضائية الدولية بموجب عقود مع شركة Space Adventures.

المصدر: نوفوستي

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