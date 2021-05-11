بقعة شمسية تبلغ ضعف اتساع الأرض يمكن أن "تطلق ثورانا" مباشرا غير متوقع!

ظهرت بقعة شمسية على سطح الشمس وحذر علماء الفلك من أنها "كبيرة" يمكن أن تطلق "ثورانا" نحو الأرض مباشرة.

ولاحظت أقمار ناسا الصناعية تشكل بقعة شمسية كبيرة على سطح الشمس. ويبلغ عرض البقعة الشمسية ضعف عرض الأرض. وعندما تتحرك الأرض حول النجم المضيف، يمكن أن تطلق البقع الشمسية توهجا شمسيا نحونا مباشرة.

وقال موقع Space Weather الفلكي: "تظهر بقعة شمسية جديدة فوق الطرف الشمالي الشرقي للشمس، وهي كبيرة. اللب الأساسي للبقعة الشمسية يبلغ ضعف عرض الأرض، وترافقه بقعتان مصاحبتان بحجم القمر. والانفجارات المستقبلية يمكن أن تستهدف الأرض حيث تتحول البقع الشمسية نحونا في الأيام المقبلة".

وتُعرف البقع الشمسية بأنها بقعا داكنة على الشمس وعادة ما تكون أكثر برودة من بقية النجم.

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وعندما يقول الخبراء إنها أكثر برودة، فإن متوسط ​​درجة حرارة البقع الشمسية لا يزال يتجاوز 3500 درجة مئوية - على الرغم من أن هذا يمثل انخفاضا عن متوسط ​​سطح الشمس البالغ 5500 درجة مئوية.

وعادة ما تكون أكثر برودة لأن البقع الشمسية هي مناطق ذات مجالات مغناطيسية قوية لدرجة أنها تمنع بعض الحرارة من الهروب.

ورغم ذلك، مع بناء المجال المغناطيسي، فإنه يزيد الضغط في البقع الشمسية التي يمكن أن تندلع على شكل توهج شمسي.

وبالنسبة للجزء الأكبر، العواصف الشمسية غير ضارة نسبيا بالأرض.

وعادة ما يؤدي قصف الجسيمات المغناطيسية إلى ظهور الشفق القطبي أثناء ارتدادها عن الدرع المغناطيسية لكوكبنا.

ومع ذلك، في بعض الأحيان، يمكن أن تكون العاصفة الشمسية قوية جدا بحيث يمكنها التأثير على أقمار الأرض.

ويمكن أن يتسبب وابل قوي من الجسيمات في تمدد المجال المغناطيسي، المعروف باسم الغلاف المغناطيسي، ما يجعل من الصعب على إشارات الأقمار الصناعية اختراقها.

وحدثت آخر عاصفة كبيرة في عام 1989، عندما تسببت عاصفة شمسية ضخمة في انقطاع التيار الكهربائي في كيبيك، كندا.

المصدر: إكسبريس