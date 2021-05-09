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روسيا تؤكد سقوط الصاروخ الصيني التائه وتحدد مكانه

الفضاء

روسيا تؤكد سقوط الصاروخ الصيني التائه وتحدد مكانه
Reuters China Daily
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أكدت وكالة الفضاء الاتحادية الروسية "روس كوسموس" أن حطام الصاروخ الصيني الذي خرج عن السيطرة عقب إطلاقه دخل الغلاف الجوي ودمر بالكامل دون إلحاق أي ضرر يذكر.

وأكدت "روس كوسموس" على حسابها في "تويتر" أن المرحلة الثانية الخارجة عن السيطرة من صاروخ Long March دخلت غلاف الأرض اليوم الأحد و"توقفت عن الوجود" في الساعة الـ05:30 تقريبا بتوقيت موسكو (أي 02.30 بتوقيت غرينيتش) فوق مياه المحيط الهندي.

ونشرت "روس كوسموس" خريطة تظهر المكان الواقع قبالة سواحل الهند وسريلانكا الذي احترقت فيه المرحلة الصاروخية، وفقا لنظام كشف الحالات الخطيرة في الفضاء القريب من الأرض والإنذار بوجودها التابع لوكالة الفضاء الروسية.

وتابع العالم في الأيام الأخيرة مع اهتمام متزايد قضية الصاروخ التائه خشية من وقوع أضرار محتملة جراء سقوطه على الأرض.

المصدر: RT

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