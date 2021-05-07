البحوث الفلكية المصري: الصاروخ الصيني مر فوق مصر وسيدور حول الأرض 16 مرة إضافية (فيديو)

أكد جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، أن الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة مر فوق مصر للمرة الأولى في تمام الساعة 5.34 فجرا.

وأضاف القاضي أن الصاروخ سيعبر مرة أخرى في نحو الواحدة من صباح الجمعة.

إقرأ المزيد

وقال رئيس المعهد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء DMC، إن مرور الصاروخ تم على ارتفاع 178 كيلومترا خارج الغلاف الجوي المصري، مشيرا إلى أنه لم ولن يسبب ضررا.

وأوضح أن هناك الكثير من طوائف الشعب بات لديها اهتمام في الظواهر الفلكية وظواهر الفضاء، وهو ما ظهر مؤخرا في كل الفعاليات التي يقوم بها المركز في هذا الاتجاه.

وقال: "بقي فيه إقبال وشغف ونهم من فئات المجتمع المختلفة، لمشاركة تلك الفعاليات على مواقع التواصل الاجتماعي".

وشدد على أنه لا يوجد أي معلومات مؤكدة حول ما إذا كان الصاروخ سيصطدم أو سيسقط على منطقة بعينها، مشيرا إلى متابعته عن كثب.

وأضاف أن المعهد على علاقات وثيقة مع إدارة الفضاء الصينية، ومن حين لآخر يتم التواصل مع الجانب الصيني لاستقاء المعلومات.

وصرح بأن العالم كله يتابع هذا الصاروخ عن كثب، وحتى اللحظة لا توجد معلومة دقيقة عن يوم أو ساعة سقوطه، مبينا أن التوقعات من خلال برامج المحاكاة تقول إنه سيستمر في الدوران حول مداره وسيمر 16 مرة بأماكن مختلفة حول الأرض.

المصدر: وسائل إعلام مصرية