مختبر فضائي روسي يكتشف ولادة ثقبين أسودين

اكتشف تلسكوب eROSITA الأوروبي المنصوب في مختبر "سبيكتر – إر غي" الفضائي الروسي مجرتين استيقظ مؤخرا في وسطيهما ثقبان أسودان عملاقان وبدآ في إنتاج ومضات الضوء والطاقة.

جاء ذلك في بيان نشره معهد "بلانك" الألماني للفيزياء خارج الأرض.

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يذكر أن العلماء يعتقدون في الوقت الراهن أن وسط كل مجرة يوجد ثقب أسود عملاق يمتص باستمرار الغاز والغبار الساخنين. وينبعث جزء منهما فيما بعد وذلك مع إرسال كمية هائلة من الأشعة السينية والحرارية وأشعة غاما على شكل حزمتين من الغاز تقترب سرعتهما من سرعة الضوء. ويؤثر ذلك على دوران المادة في المجرة.

لكن بعض الثقوب السوداء العملاقة، وبينها الثقب الأسود التابع لمجرتنا، قد تظل في حالة سبات حين لا تمتص المادة ولا ترسل أشعة وطاقة إلى خارجها.

واكتشف الباحث، ريكاردو أركوديا، وزملاؤه من معهد "بلانك" الألماني مجرتي QPE 1 و QPE 2 اللتين تتضمنان ثقبين أسودين عملاقين استيقظا مؤخرا من السبات بسبب التغير السريع لسطوع هاتين المجرتين في مجال الموجات السينية.

ورصد العلماء كلا من المجرتين بواسطة تلسكوب الأشعة السينية، فاتضح أن سطوعهما بدأ يتغير بعد كل ساعتين و18 ساعة. وسمح الرصد اللاحق بالخروج باستنتاج مفاده أن هناك جرمين فضائيين ضخمين يدوران حول الثقبين الأسودين. ويجتذب كل من الثقبين جزءا من مادتهما. ويعني ذلك أن الثقبين الأسودين قد استيقظا من السبات وبدآ في امتصاص المادة وإرسال الأشعة السينية.

المصدر: تاس