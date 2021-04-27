روسيا تكرر رقما قياسيا للفضاء عمره 30 عاما

أطلقت روسيا خلال عامين ونصف العام 58 صاروخا فضائيا من دون حوادث، وهي بذلك تكرر الرقم القياسي الذي سجلته في عامي 1992-1993.

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ويذكر أن صاروخ النقل Soyuz-2.1b الذي أطلق بنجاح يوم 26 أبريل الجاري، وعلى متنه 36 قمرا صناعيا بريطانيا للاتصالات من نوع OneWeb كان الإطلاق الثامن والخمسين للصواريخ الفضائية، بعد حادثة عام 2018 التي وقعت نتيجة عدم انفصال مراحل صاروخ النقل Soyuz-FG الذي كان يحمل المركبة الفضائية المأهولة Soyuz MS-10، ولكن بفضل منظومة الإنقاذ في حالة الطوارئ تمكن رائد الفضاء الروسي أليكسي أوفشينين وزميله الأمريكي نيك هايغ من الهبوط بسلام على الأرض.

وقد أطلقت روسيا خلال 30 عاما خلت من مطار بايكونور الفضائي بنجاح 27 صاروخا، ومن مطار بليسيتسك الفضائي 19 ومن مطار فوستوتشني الفضائي 5 ومن مطار كورو الفضائي في غويانا الفرنسية 8 صواريخ.

وخلال الفترة المذكورة فشلت 17 عملية إطلاق عالميا منها 8 (الصين)، 3 (إيران)، 3 (الولايات المتحدة)، 2 (فرنسا)، و1 (نيوزيلندا).

وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد السوفيتي سجل رقما قياسيا خلال الفترة من يناير 1983 لغاية نوفمبر 1984 بإطلاقه 185 صاروخا فضائيا بنجاح.

المصدر: نوفوستي