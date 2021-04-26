الصين تكشف عن خططها لاستكشاف القمر

نشرت وسائل إعلام صينية معلومات تتعلق بمهمات بلادها الفضائية المخصصة لاستكشاف ودراسة سطح القمر.

وفي مقابلة مع صحيفة Beijing Daily الصينية قال، Hu Hao، الخبير الفضائي وكبير المصممين المشرفين على البرنامج الصيني لاستكشاف القمر: "يخطط مركز استكشاف القمر والفضاء الصيني لإطلاق مهمته الجديدة لدراسة القمر عام 2024".

وأضاف "مركبة Chang'e-6 التي ستطلق في إطار المهمة المذكورة من المفترض أن ترسل إلى الفضاء عام 2024، ويجري العمل أيضا على مشاريع أخرى لإطلاق مركبات Chang'e-7 و Chang'e-8".

وأشار الخبير إلى "أن الصين ستعمل على عدة اتجاهات لدراسة واستكشاف القمر في وقت واحد، وتعمل على مسألة إنشاء قاعدة دولية على سطح القمر كانت CNSA قد وقعت اتفاقيات تعاون مشترك بشأنها مع مؤسسة روس كوسموس الروسية".

وكان مجلس الدولة في جمهورية الصين الشعبية قد وافق على مشروع وطني لاستكشاف القمر عام 2004، وبعدها بثلاث سنوات أطلقت المركبة الصينية Chang'e-1 التي تمكنت من تصوير مدار القمر، وأعوام 2010 و1013 و2019 أطلقت في إطار المشروع المذكور 3 مركبات أخرى لهذا الغرض.

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وفي الـ 24 من نوفمبر الماضي أطلقت الصين مركبة Chang'e-5 إلى سطح القمر، والتي عادت إلى الأرض بعد 23 يوما من إطلاقها حاملة نحو كيلوغرامين من عينات التربة والصخور من هناك كي يتمكن الخبراء من دراسة العينات تحضيرا لإنشاء قاعدة على سطح القمر.

المصدر: فيستي