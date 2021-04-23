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إطلاق صاروخ "فالكون 9" الأمريكي مع مركبة Grew Dragon المأهولة على متنه

الفضاء

إطلاق صاروخ
getat.ru
صورة أرشيفية
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اطلق الساعة 5.45 يوم 23 أبريل بتوقيت الشاطئ الشرقي الأمريكي (الساعة 12.49 بتوقيت موسكو) صاروخ "فالكون 9"الذي يحمل على متنه مركبة Grew Dragon المأهولة إلى المحطة الفضائية الدولية.

ويضم طاقم المركبة رائدي ناسا، روبرت شاين كيمبرو وميغان ماكارتور، رائد الفضاء الفرنسي توما بسكي، رائد الفضاء الياباني أكيخيكو هوسيده.

وتعد تلك الرحلة الفضائية بالنسبة إلى شركة "سبيس إكس" رحلة منتظمة ثانية إلى المحطة الفضائية الدولية بعد تحقيق رحلة اختبارية مأهولة عام 2019.

أما الولايات المتحدة فتعتبر هذه الرحلة إلى المحطة الفضائية الدولية الثانية بعد طي برنامج "سبايش شاتل" الفضائي المأهول.

المصدر: نوفوستي

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