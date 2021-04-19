"ناسا" تستعد لإطلاق أول مروحية على المريخ اليوم الاثنين

تستهدف "ناسا" في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين إطلاق المروحية "إنجينيويتي" فوق كوكب المريخ في أول رحلة تعمل بالطاقة ويتم التحكم فيها عن بعد على كوكب آخر غير الأرض.

ومن المقرر أن تقلع المروحية في حوالي الساعة 3:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة اليوم الاثنين.

وكان من المقرر أن تطلق الرحلة في البداية في 11 أبريل، ولكن تمت إعادة جدولة موعدها بعد ظهور خلل أجبر المهندسين على عمل المزيد من الفحوصات قبل معاودة إطلاقها.

ووصلت المروحية إلى فوهة "جيزيرو" على المريخ في 18 فبراير، وهي متصلة ببطن المسبار "بيرسيفيرينس" التابع لوكالة "ناسا".

وسيوفر المسبار المذكور الدعم أثناء عمليات التحليق والتقاط الصور وجمع البيانات البيئية.

المصدر: وكالات