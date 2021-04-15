أقدم زخات شهب ترقص مجددا في السماء خلال يوم الأرض العالمي

تعود زخات شهب Lyrid لأداء رقصتها السنوية عبر سماء الليل هذا الشهر. وستشهد ذروتها في ساعات ما قبل فجر 22 أبريل، والذي يصادف يوم الأرض العالمي.

وبينما يمكن رؤية النجوم المتساقطة في أي مكان على الأرض، فإن نصف الكرة الشمالي يتمتع برؤية أفضل للعرض السماوي، وخاصة في المناطق الريفية بعيدا عن أضواء المدينة.

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ويتزامن العرض مع قرب اكتمال القمر، ما يعني أن سطوعه سيتيح رؤية عدد أقل من النيازك، ولكن يمكن لمراقبي النجوم اتباع بضع خطوات للحصول على متابعة جيدة.

وتصل زخات Lyrid في الربيع من كل عام، وتظهر من منتصف أبريل تقريبا وتبلغ ذروتها في وقت لاحق من الشهر. وهي ليست الأكثر وفرة في زخات الشهب هذا العام ولكنها تعد الأكثر إبهارا بمشهد انفجارات النيازك في الغلاف الجوي بسرعات فائقة، تاركة وراءها خطوطا قصيرة العمر من الضوء في السماء.

ما هي زخات شهب Lyrid؟

كل عام في نفس الوقت تقريبا، تشهد الأرض عرضا سماويا من الحطام الذي خلفه المذنب تاتشر (C / 1861 G1).

وتصطدم أجزاء وقطع من الجسم الجليدي بالغلاف الجوي بسرعات تبلغ نحو 50 كم / ثانية قبل أن تتفكك إلى نجوم ساطعة.

ووفقا لعلماء الفلك في المرصد الملكي غرينتش في لندن، ترتفع درجة حرارة النيازك إلى 1600 درجة مئوية قبل أن تختفي.

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وقال المرصد: "معظم النيازك صغيرة جدا لدرجة أنها تحترق جيدا قبل أن تصل إلى الأرض".

وتعد زخات Lyrids هي أقدم زخات نيزكية معروفة مع سجلات تظهر أن أسلافنا كانوا على علم بالمشهد منذ عام 687 قبل الميلاد.

وتنبعث الشهب من كوكبة Lyra، ومنها حملت الزخات اسم Lyrids.

متى تكون ذروة زخات شهب Lyrid؟

تستمر زخات الشهب عادة ما بين أسبوع إلى أسبوعين. وخلال هذا الوقت، من المفترض أن ترى نجوم شهب منفردة في كل مكان.

والمشهد الحقيقي يحدث في ليلة الذروة عندما تكون الزخات في أقصى درجاتها.

ومن المتوقع أن تصل زخات Lyrids إلى ذروتها هذا العام ليلة 22 أبريل. وخلال هذه الذروة، يتوقع علماء الفلك أن نحو 18 نيزكا في الساعة ستندفع عبر السماء.

وقالت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا: "تشتهر Lyrids بنيازكها اللامعة، وإن لم تكن بنفس السرعة أو الوفرة مثل شهب البرشاويات (Perseids) الشهيرة في أغسطس، ويمكن لـ Lyrids أن تفاجئ المشاهدين بما يصل إلى 100 نيزك في الساعة".

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وأضافت ناسا: "حدثت مشاهد لهذه الزخات الغزيرة في عام 1803 في فرجينيا، و1922 في اليونان، و1945 في اليابان، و1982 في الولايات المتحدة. وبشكل عام، يمكن رؤية 10 إلى 20 نيزك Lyrids في الساعة خلال الذروة".

وستترك الشهب خلفها مسارات غبار متوهجة يمكن ملاحظتها لعدة ثوان.

أفضل طريقة لرؤية Lyrids هذا العام:

قد يفسد مشهد الزخات إلى حد ما بوجود القمر الساطع هذا العام، حيث يبلغ سطوع القمر الوردي لشهر أبريل ذروته بعد أربعة أيام فقط من ذروة الزخات، ما يجعل بالتالي من الصعب تحديد النجوم المتساقطة.

ويشير الخبراء إلى أنه "في عام 2021، نتوقع رصد زخات Lyrid في وقت متأخر من ليل الاثنين، 19 أبريل، وربما يبلغ ذروته في ساعات الفجر يوم الخميس 22 أبريل. وصباح اليوم التالي (23 أبريل) قد يكون جيدا أيضا".

وأفضل وقت لرؤية زخات الشهب يكون عادة بين منتصف الليل والفجر. والسماء المظلمة والصافية هي مفتاح البحث عن العرض المميز.

وينصح بالبحث عن مكان هادئ ومنعزل، مثل حقل به رؤية خالية من العوائق للأفق وأقل تلوثا ضوئيا ممكنا.

وبعد إغلاق الهاتف، ستستغرق عيناك ما يصل إلى 20 دقيقة للتكيف مع الظلام. وبمجرد أن تكون جاهزا، ما عليك سوى الاستلقاء ومحاولة متابعة أكبر قدر ممكن من سماء الليل، حيث ستظهر Lyrids وكأنها تخرج من كل الاتجاهات.

المصدر: إكسبريس