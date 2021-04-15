روسيا ترفع من رواتب رواد الفضاء

أعلن نائب رئيس مؤسسة "روس كوسموس" لشؤون التمويل والاقتصاد، مكسيم أوفيتشنيكوف، عن رفع رواتب رواد الفضاء الروس الشهرية بمعدل ملحوظ.

وفي مقابلة صحفية قال أوفيتشنيكوف: "أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أن الرواتب الشهرية للمرشحين ليكونوا رواد فضاء في البلاد سترتفع بنسبة 70% تقريبا، وستكون أقل من 300 ألف روبل بقليل (نحو 4000 دولار)، ورواتب رواد الفضاء الروس، ممن قاموا برحلات فضائية ستكون أعلى من 500 ألف روبل بقليل (نحو 6580 دولارا) في المتوسط".

وأضاف أن "مسألة رفع أجور رواد الفضاء في روسيا نوقشت لأربعة أشهر تقريبا، وشارك فيها مكتب رئاسة الجمهورية في البلاد، وأعضاء من الحكومة ووزارة التنمية الاقتصادية ووزارة الاقتصاد، هذه المسألة كانت من أولويات رئيس مؤسسة روس كوسموس، دميتري روغوزين، وقائد مجموعات رواد الفضاء في البلاد، أوليغ كونونينكو، والأقسام المسؤولة عن هذا الأمر في مؤسستنا".

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وأشار أوفيتشنيكوف إلى "أن رواتب رواد الفضاء الروس تعتبر أقل من رواتب نظرائهم في الولايات المتحدة وأوروبا حاليا، فرواد ناسا على سبيل المثال يتقاضون ما بين 8 إلى 9 آلاف دولار شهريا، والرواد التابعون لوكالة الفضاء الأوروبية تتراوح رواتبهم ما بين 7 و8 آلاف دولار".

وكان الرئيس الروسي، فلايمير بوتين، وخلال اجتماع عقد لتطوير مجالات دراسة الفضاء في البلاد مؤخرا، قد اقترح فكرة زيادة أجور رواد الفضاء في البلاد بنسبة 50% وأجور المرشحين ليكونوا روادا بنسبة 70%، معتبرا أن اتخاذ قرار بهذا الشأن سيسهم في تحسين أجور العاملين في هذا المجال.

المصدر: فيستي