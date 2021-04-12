ناسا تؤجّل مرة أخرى تحليق المروحية المريخية

أجّلت ناسا مرة أخرى أول اختبار جوي لمروحية Ingenuity المريخية التي أوصلها إلى الكوكب الأحمر مسبار Perseverance الأمريكي.

وقالت إن تحليق المروحية تأجل إلى 14 أبريل الجاري.

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جاء ذلك على موقع ناسا الرسمي السبت 10 أبريل.

يذكر أن ناسا كانت قد أجلت في وقت سابق تحليق المروحية من 8 أبريل إلى 11 أبريل وأعلنت آنذاك أن قرار التأجيل اتخذ بعد تحليل معلوات واردة من المسبار.

وأكد ناطق باسم ناسا أن كل الأجهزة التي تحملها المروحية على ما يرام وتعمل بشكل طبيعي وقال الأخصائيون في ناسا إنهم اختبروا يوم الجمعة مروحة الطائرة وتأكدوا من جاهزيتها.

وأشار مصمم المروحية، بوب بيلارم، إلى أن مروحيته عبارة عن جهاز هش. وفي حال سقوطها لن تتمكن من الإقلاع مرة أخرى.

أما رئيسة قسم الكواكب في ناسا، لوري غليز، فقالت إن المروحية التي لا يزيد وزنها عن 1.8 كيلوغرام يجب أن تصبح أول طائرة ستحلق في أجواء كوكب آخر وأضافت أن خبراء ناسا سيلتقطون صورا فوتوغرافية لسطح المريخ بواسطة كاميرات مثبتة في المروحية، ما يمكّنهم من جمع معلومات عن بعض أقسام سطح المريخ التي من الصعب رصدها من مداره.

وقالت، غليز، إن المروحية يجب أن تصعد أولا إلى ارتفاع 3 أمتار، ثم إلى 5 أمتار وأوضحت أن رحلات جوية للمروحية تستغرق ما لا يقل عن 31 يوما أرضيا.

يذكر أن روفر Perseverance الأمريكي هبط أوتوماتيكيا في 19 فبراير على سطح المريخ في منطقة حفرة "إيزيرو". ويأمل اخصائيو ناسا بأن يكتشفوا بواسطة الروفر آثارا للحياة الماضية في تربة المريخ.

المصدر: تاس