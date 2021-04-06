حلول عصر الفضاء وتاريخه

في الثاني عشر من أبريل عام ألف وتسعمئة وواحد وستين انطلق رائد الفضاء الأول يوري غاغارين في رحلته الفريدة على مركبة Vostok-1 والتي استمرت مئة وثماني دقائق قبل أن تعود إلى الأرض.

إقرأ المزيد

منذ ذلك الحين يحتفي العالم بهذه الذكرى في الثاني عشر أبريل حيث أصبح هذا اليوم بمثابة عيد رواد الفضاء. لكنْ ما الجهود التي استبقت هذه الرحلة؟ ماهي خلفيتها التاريخية؟ وكيف تمكن الاتحاد السوفياتي بعد الآثار المدمرة للحرب العالمية الثانية من اكتشاف الفضاء بهذا النجاح؟

المصدر: RT