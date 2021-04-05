خبير روسي يردّ على نصيحة ماسك

يقول أندريه إيونين الخبير الروسي في مجال الفضاء، ليس مربحا صنع صواريخ مكوكية، لأنه توجد خيارات واعدة ومثيرة لاستخدام المراحل العليا للصواريخ في المدار.



ويشير الخبير في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن إيلون ماسك، مؤسس شركة سبيس إكس، نصح المهندسين الروس في معرض تعليقه على مشروع صاروخ "آمور" الذي تكون المرحلة الأولى منه قابل للاستخدام عدة مرات، "هذه فكرة جيدة، ولكن من الأفضل السعي لاعادة استخدام الصاروخ بكامله عدة مرات".

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ويقول معلقا على هذه النصيحة، "يمكن حل هذه المشكلة واعادة المرحلة الثانية. ولكن برأيي هذه مسألة غير مجدية. لأننا من جانب آخر نحتاج في الفضاء إلى مواد بناء لمشاريع فضائية ضخمة".

ووفقا له، قبل أن نفكر بصنع صاروخ قابل للاستخدام عدة مرات (مكوكي) يجب أن نتعلم إعادة المرحلة الأولى، وهو ما فعله ماكس نفسه خلال فترة طويلة.

ويضيف، هذه المسألة ليست فقط أسهل من إعادة المرحلة الثانية، بل ومن الناحية الاقتصادية هي أكثر ربحية، لأن تكلفة المرحلة الأولى تعادل 50-60% من تكلفة الصاروخ بكامله.

ووفقا له، تبقى المرحلة الثانية من الصواريخ التي وزنها عدة أطنان من المعادن، تدور في المدار. أي يمكن استخدامها في بناء هياكل صناعية ومدن ومراكز سياحية فضائية ومحطات شمسية لتوليد الطاقة الكهربائية في الفضاء.

ويضيف، من أجل ذلك يجب ابتكار تقنيات جديدة واقعية، تستخدم فيها الروبوتات لتفكيك المرحلة الثانية إلى قطع صغيرة ومن ثم تستخدمها في تجميع الهياكل المطلوبة.

المصدر: نوفوستي