مركبة كوريوسيتي تلتقط صورة سيلفي مميزة مع جبل مريخي بعد إنجاز مهمتها الـ30

أصدر مختبر الدفع النفاث التابع لناسا (JPL) صورة "سيلفي" مذهلة التقطها المسبار كيوريوسيتي على المريخ، تبدو كأنها مشهد من فيلم خيال علمي.

وتُظهر صورة "السيلفي" العربة الجوالة جنبا إلى جنب مع تشكيل صخري يُطلق عليه اسم "مونت ميركو" (Mont Mercou)، وهو لقب مأخوذ من جبل في فرنسا يقع بالقرب من قرية نونترون في جنوب شرق البلاد.

Wish you were here! This selfie was taken in front of “Mont Mercou,” a rock formation that’s 20ft (6m) tall. It's made up of 60 images from my MAHLI camera and 11 images from my Mastcam. Look close enough to spot a new drill hole – my 30th sample to date. https://t.co/3U5ZVNyO2tpic.twitter.com/mFMVjiTCvF — Curiosity Rover (@MarsCuriosity) March 30, 2021

وعلى الرغم من أن الصورة مثيرة للإعجاب في حد ذاتها، فقد تم التقاطها بالفعل للاحتفال بالعينة الثلاثين من كيوريوسيتي حتى الآن، بعد أن قامت المركبة الجوالة بحفر حفرة في عينة صخرية قريبة تسمى "نونترون".

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وأوضحت ناسا: "اختار الفريق ألقابا مرتبطة بنونترون لهذا الجزء من الكوكب الأحمر لأن المدارات المريخية اكتشفت مادة نونترونيت، وهي نوع من المعادن الطينية وجدت بالقرب من نونترون، في المنطقة.

وبعد أن أخذت مركبة كيوريوسيتي العينة الثلاثين، قامت بمسح الصخور، قبل أن ترسلها إلى أدوات داخل العربة الجوالة، ما يسمح للعلماء بفهم أفضل لتكوين الصخور.

وتتكون صورة "السيلفي" من 60 صورة وقع التقاطها بواسطة Curiosity's Hand Lens Imager في 26 مارس، اليوم 3070 من المهمة.

ودمجت هذه الصور الستين مع 11 صورة التقطتها Curiosity's Mastcam للمركبة الجوالة في 16 مارس.

كما التقطت مركبة كيوريوسيتي الجوالة زوجا من الصور البانورامية باستخدام Mastcam في 4 مارس.

وتساعد دراسة النتوءات من أكثر من زاوية العلماء في الحصول على فكرة أفضل عن الهندسة ثلاثية الأبعاد للطبقات الرسوبية لجبل ميركو.

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وتعد مركبة كيوريوسيتي أكبر مركبة متجولة والأكثر قدرة على الإطلاق، تُرسَل إلى المريخ، وهي جزء من مهمة مختبر علوم المريخ التابع لناسا.

ووقع إطلاق هذه المركبة من الأرض في 26 نوفمبر 2011 وهبطت على سطح المريخ بعد عام تقريبا، في 5 أغسطس 2012.

وتتمثل المهمة الرئيسية للمركبة الجوالة في كشف لغز ما إذا كان المريخ يتمتع بالظروف المناسبة لدعم الحياة أم لا.

وأضافت ناسا: "في وقت مبكر من مهمتها، عثرت أدوات كيوريوسيتي العلمية على أدلة كيميائية ومعدنية لبيئات مأهولة في الماضي على سطح المريخ".

وتواصل استكشاف السجل الصخري حين كان المريخ موطنا محتملا للحياة الميكروبية.

المصدر: ديلي ميل