الحكومة الروسية تمدد الاتفاقية مع الولايات المتحدة حول التعاون في الفضاء

وافقت الحكومة الروسية على تمديد الاتفاقية الروسية الأمريكية حول التعاون في الفضاء، حتى 31 ديسمبر عام 2030.

وجاء في بيان صدر عن الحكومة ونشر، اليوم السبت، على موقعها الرسمي في شبكة الإنترنت: "سيستمر سريان مفعول الاتفاقية الروسية الأمريكية حول التعاون في دراسة واستخدام الفضاء للأغراض السلمية حتى 31 ديسمبر عام 2030. ووافق رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، على الاقتراح حول تمديدها".

ودقق البيان الروسي أن القرار تم تنسيقه التمهيدي مع الجانب الأمريكي وأن عملية تمديد الاتفاقية ستختتم بعد تبادل المذكرات الدبلوماسية بين البلدين.

وأضاف البيان: "يتفق تمديد الاتفاقية مع مصالح الجانبين وسيساعد في التنفيذ الفعال للمشاريع الفضائية المشتركة".

وكلفت الحكومة وزارة الخارجية الروسية بإجراء تبادل المذكرات وفوضتها بإدخال تعديلات لا تحمل طابعا مبدئيا على مشروع القرار عند الحاجة.

وكانت الاتفاقية حول التعاون في الفضاء وقعتها روسيا والولايات المتحدة عام 1992. وقد تم تمديدها 4 مرات. وتعد هذه الوثيقة واحدة من الآليات الشرعية التي تشكل الظروف للتعاون الروسي الأمريكي في مسائل غزو الفضاء.

المصدر: نوفوستي